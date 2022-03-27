Илон Маск задумался о создании новой соцсети

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что задумался о создании новой соцсети

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что серьезно задумался о создании новой социальной сети. Об этом он сообщил в комментарии своему подписчику в своем Twitter-аккаунте.

Один из пользователей поинтересовался у американского миллиардера, рассмотрел бы он возможность создания новой социальной сети, которая бы имела «алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна». «Я серьезно над этим думаю», — ответил Маск.

Также о том, нужна ли новая социальная сеть, Маск спросил пользователей в отдельном твите.

Ранее Илон Маск посоветовал своим подписчикам в Twitter вкладывать деньги в «физические вещи», такие как недвижимость или акции перспективных компаний. Миллиардер также добавил, что на фоне высокой инфляции нет смысла вкладываться в доллары. Маск также написал, что у него есть биткоины, эфир и Doge и он не собирается продавать эти криптовалюты.