Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Илон Маск задумался о создании новой соцсети

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что задумался о создании новой соцсети
Илон Маск

Илон Маск. Фото: James Glover / Reuters

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что серьезно задумался о создании новой социальной сети. Об этом он сообщил в комментарии своему подписчику в своем Twitter-аккаунте.

Один из пользователей поинтересовался у американского миллиардера, рассмотрел бы он возможность создания новой социальной сети, которая бы имела «алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна». «Я серьезно над этим думаю», — ответил Маск.

Также о том, нужна ли новая социальная сеть, Маск спросил пользователей в отдельном твите.

Ранее Илон Маск посоветовал своим подписчикам в Twitter вкладывать деньги в «физические вещи», такие как недвижимость или акции перспективных компаний. Миллиардер также добавил, что на фоне высокой инфляции нет смысла вкладываться в доллары. Маск также написал, что у него есть биткоины, эфир и Doge и он не собирается продавать эти криптовалюты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Президент Польши раскритиковал Венгрию за позицию по санкциям против России
Заезды игрушечных машин на реке попали на видео и восхитили москвичей
Азербайджан попросил Россию не использовать выражение «Нагорный Карабах»
Илон Маск задумался о создании новой соцсети
В Сербии оценили вероятность расторжения договоров с российскими партнерами
Европейская страна заявила о снижении экспорта в Россию
В МИД Ирана раскрыли одну из важных тем переговоров с США
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Вяльбе ответила на вопрос о возможном уходе с поста главы ФЛГР
Раскрыта стоимость жизни на острове Тенерифе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.