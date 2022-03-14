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Маск дал совет насчет вложения денег

Илон Маск посоветовал вложить деньги в недвижимость и акции
Илон Маск

Илон Маск. Фото: James Glover II / Reuters

Глава Tesla Илон Маск посоветовал своим подписчикам в Twitter вкладывать деньги в «физические вещи», такие как недвижимость или акции перспективных компаний.

Миллиардер также добавил, что на фоне высокой инфляции нет смысла вкладываться в доллары. Маск также написал, что у него есть биткоины, эфир и Doge и он не собирается продавать эти криптовалюты. На фоне этих заявлений цена биткоина поднялась на 1,2 процента, до 39,137 тысячи долларов. Другие криптовалюты тоже прибавили в цене.

Bitcoin от TradingView

Ранее россиянам дали совет насчет вложений. Экономист и ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Андрей Колганов считает достаточно надежными вложения в облигации федерального займа и размещение денег на депозитах в банках.

Также он отметил, что не является чрезмерно рискованным вложение в золото, но на этом рынке есть свои сложности, поскольку он «довольно своеобразный».

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Мария Строителева
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