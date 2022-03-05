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Россиянам дали совет насчет вложений

Экономист Колганов посоветовал вкладывать сбережения в облигации и депозиты

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Вопрос о том, куда сейчас лучше вкладывать накопленные сбережений, довольно сложный, потому что есть вероятность неожиданных решений на финансовом рынке, считает экономист и ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Андрей Колганов. В разговоре с «Лентой.ру» он дал россиянам совет насчет инвестиций.

Я до сих пор считаю достаточно надежными вложения в облигации федерального займа и размещение денег на депозитах в банках. Тем более что сейчас проценты по депозитам банки подняли, приблизили к ключевой ставке Центрального Банка

Андрей Колгановэкономист и ведущий научный сотрудник МГУ

Также экономист отметил, что не является чрезмерно рискованным вложение в золото, но оговорился, что на этом рынке имеются свои сложности. «Рынок золота довольно своеобразный, и сейчас в связи с ухудшением ситуации может возникнуть ажиотажный спрос. Но затем ситуация будет работать против роста цен на золото, потому что основной спрос на золотом рынке — это спрос ювелирной промышленности. А ухудшение экономической ситуации, естественно, понизит спрос на ювелирные изделия, так что тут тоже все не очень ясно», — заключил он.

Ранее Колганов рассказывал «Ленте.ру», что вложение средств в недвижимость в инвестиционных целях сейчас нецелесообразно, и объяснял почему.

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Екатерина Смирная
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