Трамп обвинил Байдена в убийстве американской мечты

Дональд Трамп обвинил Джо Байдена высокой инфляции и убийстве американской мечты

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил американского лидера Джо Байдена в убийстве американской мечты. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, нынешняя администрация виновата в ситуации вокруг Украины, высокой инфляции и росте цен на бензин. «Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев. За год он убил американскую мечту», — заявил политик.

Трамп добавил, что ситуация вокруг Украины не развивалась бы нынешним образом, если бы Соединенные Штаты возглавлял он, а не Байден.

22 марта Reuters со ссылкой на опрос, проведенный совместно с компанией Ipsos сообщил, что рейтинг одобрения президента Джо Байдена в США упал до рекордного минимума в 40 процентов. Агентство отмечает, что столь низкий показатель является явным предупреждением для Демократической партии, стремящейся сохранить контроль над Конгрессом на выборах 8 ноября.

