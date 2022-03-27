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В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы

Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

«Желтый — погода потенциально опасна», — предупреждает метеослужба. Новое предупреждение продлили до 20.00 часов 28 марта в Москве и Подмосковье.

Ранее синоптики предсказали москвичам возвращение зимы. В ближайшее время активный циклон изменит погоду в столице — к выходным наступит похолодание и пойдет снег, сообщается на сайте Гидрометцентра. Ночью 27 марта местами похолодает до минус пяти градусов, местами ожидается метель. 28 марта ночью температура опустится до минус десяти градусов, днем от нуля, до пяти градусов тепла.

Марина Совина
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