Полная модель грозилась съесть своих фанатов на камеру и стала миллионершей

Полная модель разбогатела благодаря роли великанши в роликах на OnlyFans

Канадская модель Джесси Свитч грозилась съесть своих фанатов на камеру и стала миллионершей. Соответствующую историю приводит Daily Star.

В 2020 году бывшая работница склада завела аккаунт на платформе OnlyFans, где быстро обрела славу благодаря роли великанши. Как пишет издание, во время записи ролика откровенного характера полная канадка кладет телефон на пол и начинает «надвигаться» на него издалека.

Далее, по словам героини материала, обычно происходит следующее развитие сюжета: «Сценарий, которому я следую с фанатами, заключается в том, что я играю роль великанши. Меня всегда интересовало, откуда берутся подобные извращения, и в случае с данной фантазией это обычно связано с идеей полного подчинения. Одним нравится, что я выгляжу огромной, а они в этот момент чувствуют себя крошечными и не уверены в том, что я буду делать дальше. Другим — когда я делаю вид, что пытаюсь раздавить или съесть их, демонстрируя абсолютное доминирование. Третьим — когда я якобы топчу их или сажусь на них».

Модели удалось быстро заработать крупную сумму благодаря описанному контенту. Отмечается, что в настоящее время ее доход составляет 38 тысяч фунтов стерлингов в месяц (около пяти миллионов рублей). По словам девушки, ее общение с фанатами не всегда имеет сексуальную составляющую. Свитч призналась, что с некоторыми подписчиками она обменивается шутками или фотографиями питомцев.

Ранее в марте стало известно, что 25-летняя лондонская певица и гитаристка гранж-группы A Void, модель Камилла Александер (Camille Alexander) разбогатела на OnlyFans благодаря небритому телу. При этом девушка рассказала, что перестала избавляться от волос на теле четыре года назад в рамках личного протеста. По словам британки, она ощущала давление со стороны общества, вынуждавшего ее соответствовать стандартам красоты.

