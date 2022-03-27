Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Полная модель грозилась съесть своих фанатов на камеру и стала миллионершей

Полная модель разбогатела благодаря роли великанши в роликах на OnlyFans

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Канадская модель Джесси Свитч грозилась съесть своих фанатов на камеру и стала миллионершей. Соответствующую историю приводит Daily Star.

В 2020 году бывшая работница склада завела аккаунт на платформе OnlyFans, где быстро обрела славу благодаря роли великанши. Как пишет издание, во время записи ролика откровенного характера полная канадка кладет телефон на пол и начинает «надвигаться» на него издалека.

Далее, по словам героини материала, обычно происходит следующее развитие сюжета: «Сценарий, которому я следую с фанатами, заключается в том, что я играю роль великанши. Меня всегда интересовало, откуда берутся подобные извращения, и в случае с данной фантазией это обычно связано с идеей полного подчинения. Одним нравится, что я выгляжу огромной, а они в этот момент чувствуют себя крошечными и не уверены в том, что я буду делать дальше. Другим — когда я делаю вид, что пытаюсь раздавить или съесть их, демонстрируя абсолютное доминирование. Третьим — когда я якобы топчу их или сажусь на них».

Материалы по теме:
«Это женский инстинкт самосохранения» Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся?
«Это женский инстинкт самосохранения»Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся?
4 марта
«Я несу в этот мир наслаждение» Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
«Я несу в этот мир наслаждение»Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
9 апреля

Модели удалось быстро заработать крупную сумму благодаря описанному контенту. Отмечается, что в настоящее время ее доход составляет 38 тысяч фунтов стерлингов в месяц (около пяти миллионов рублей). По словам девушки, ее общение с фанатами не всегда имеет сексуальную составляющую. Свитч призналась, что с некоторыми подписчиками она обменивается шутками или фотографиями питомцев.

Ранее в марте стало известно, что 25-летняя лондонская певица и гитаристка гранж-группы A Void, модель Камилла Александер (Camille Alexander) разбогатела на OnlyFans благодаря небритому телу. При этом девушка рассказала, что перестала избавляться от волос на теле четыре года назад в рамках личного протеста. По словам британки, она ощущала давление со стороны общества, вынуждавшего ее соответствовать стандартам красоты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Комментарии отключены
Последние новости
Раскрыта дата следующих переговоров России и Украины
Роскомнадзор сообщил о проверке взявших интервью у Зеленского СМИ
Вильфанд предупредил москвичей об опасном солнце
Глава «Роскосмоса» предложил Маску названия для новой соцсети
Стала известна одна из возможных причин частичной потери зрения и памяти
Кинологи назвали оптимальное время игры для собаки
Украинский политолог опроверг новости о своем задержании
Украина собралась исключить Россию из МАГАТЭ
В Европе назвали сроки отказа от российского газа
Азербайджан отвел подразделения из района Фурух в Карабахе после переговоров
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.