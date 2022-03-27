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Азербайджан попросил Россию не использовать выражение «Нагорный Карабах»

Минобороны Азербайджана призвало Россию не использовать выражение «Нагорный Карабах»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Министерство обороны Азербайджана попросило Министерство обороны России не использовать выражение «Нагорный Карабах». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Минобороны Азербайджана заявили, что на территории страны нет административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах». «Министерство обороны Азербайджанской Республики призывает Министерство обороны Российской Федерации (...) не использовать выражение "Нагорный Карабах"», — говорится в заявлении.

Также представители ведомства заявили о сожалении в связи с публикацией Минобороны России данных о действиях азербайджанских вооруженных сил и отражением информации только с одной стороны.

В Минобороны республики рассказали, что члены незаконных армянских вооруженных формирований попытались совершить диверсию против подразделений азербайджанской армии, в результате чего были предприняты незамедлительные меры, и армянские вооруженные формирования отступили.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Азербайджана вошли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха. Как уточнили в российском Минобороны, азербайджанские военные нанесли четыре удара по подразделениям Нагорного Карабаха. Сообщалось, что Россия призвала Азербайджан отвести войска.

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Олег Давыдов
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