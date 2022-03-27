Южная Корея заподозрила КНДР в подготовке к ядерному взрыву

Разведка Ююжной Кореи считает, что КНДР готовится к испытательному ядерному взрыву

Разведка и военные Южной Кореи подозревают, что КНДР готовится к испытательному ядерному взрыву. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап.

По данным ведомств, об этом свидетельствуют работы по восстановлению одного из четырех туннелей на северокорейском полигоне Пунгери, которые в настоящее время проводит Пхеньян. Одновременно с этим ведутся работы по созданию бокового входа в третий туннель. По информации источников агентства, восстановить объект можно будет уже через месяц.

«Они резко остановили работы по восстановлению входа третьего тоннеля и сейчас роют обходной путь. С помощью этого решения восстановление, предположительно, возможно в течение месяца», — отмечает агентство.

Издание отмечает, что опасения того, что Пхеньян осуществит испытание, возросли после испытательного запуска северокорейской ракеты дальнего радиуса действия. Подчеркивается, что этим пуском КНДР «официально прекратила добровольный мораторий на крупные стратегические провокации».

По мнению экспертов агентства, Северная Корея может испытать небольшое тактическое ядерное устройство, которое может быть установлено на боеголовках баллистических ракет, до или после Дня создания Корейской народной армии (25 апреля).

24 марта береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Военные из Южной Кореи также подтвердили данные о пуске КНДР «неопознанного снаряда». Позже стало известно, что КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты, в Японии их назвали самыми продвинутыми с технической точки зрения.