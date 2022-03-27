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Катар объяснил высокие цены на нефть

В Катаре сообщили, что высокие цены на нефть связаны с долгим отсутствием инвестиций

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби объяснил высокие цены на нефть. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, высокие цены вызваны не только событиями на Украине. «Нынешние высокие цены на нефть — это во многом результат пятилетнего лет отсутствия инвестиций в нефтегазовую сферу», — отметил он.

Политик добавил, что европейские страны в отличие от Азии производителям нефти имеют дело с частными компаниями, к которым сами власти относятся потребительски и обращаются только по необходимости, как это происходит в настоящее время.

Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют взлет мировых цен на нефть выше 200 за баррель из-за усиливающегося международного бойкота российских энергоресурсов и дефицита альтернативных источников поставок.

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Марина Совина
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