Ценам на нефть предсказали взлет до 200 долларов из-за России

FT заявила о прогнозах трейдеров по росту цен на нефть в более чем $200 за баррель

Эксперты прогнозируют взлет мировых цен на нефть выше 200 за баррель из-за усиливающегося международного бойкота российских энергоресурсов и дефицита альтернативных источников поставок, пишет Financial Times.

Например, глава хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран допускает, что поставки нефти из России в Европу могут прекратиться из-за ситуации на Украине. Тогда это приведет к трансформации глобального энергетического рынка.

Другие аналитики тоже считают, что российская нефть и нефтепродукты, включая дизельное топливо, не вернутся на европейский рынок в ближайшее время. По их оценкам, рынок потеряет около трех миллионов баррелей российской нефти в сутки.

Глава Merchant Commodity Fund Даг Кинг предсказывает, что цены поднимутся до 200-250 долларов за баррель в этом году. Американский сланцевый сектор вряд ли придет на помощь и начнет наращивать производство, чтобы снизить цены на нефть, считает трейдер SOCAR Дэниел Хауз. Даже если там захотят ускорить наращивание добычи, на это уйдет год или даже больше.

При отказе от российской нефти, ее цена может вырасти до 300 долларов за баррель, допустил ранее вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что решение США и Великобритании отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов незначительно повлияло на Москву.