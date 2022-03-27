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Россияне в Черногории начали переписывать жилье

Испугавшиеся санкций россияне начали переписывать жилье в Черногории

Фото: Pixabay

Граждане России, которым в Черногории принадлежит 18,9 тысячи объектов недвижимости и более 12,5 тысячи земельных участков, начали переписывать жилье на других собственников. Об этом со ссылкой на риелторов пишет местное издание Pobjeda.

Владельцы активов в республике, еще в конце февраля поддержавшей санкции Евросоюза в отношении Москвы, боятся, что в случае вступления этих мер в силу они столкнутся с конфискацией. Продавать жилье они тоже не хотят, потому что средства придется держать в черногорских банках, а те могут заблокировать их.

Черногория закрыла воздушное пространство для российских самолетов 4 марта. Введение полноценных санкций власти республики обсуждали на заседании 17 марта, но не утвердили их из-за разногласий.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключил, что Варшава проведет конфискацию имущества и активов россиян в республике. Он объяснил, что с одной стороны такие действия противоречат конституции, но с другой «все больше поляков не понимают, почему, раз итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем такие действия проводить в нашей стране».

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Платон Щукин
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