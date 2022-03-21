В Польше захотели конфисковать собственность россиян

Премьер Польши Моравецкий заявил, что власти намерены конфисковать собственность россиян

Польские власти намерены провести конфискацию имущества и активов россиян в республике. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в интервью изданию «Wprost». Его слова приводит ТАСС.

В понедельник, 21 марта, запланирована встреча руководства республики с оппозицией, в ходе которой правительство хочет «поднять вопрос о том, как провести заморозку и конфискацию российской собственности, находящейся в стране».

Таких богатств у нас немного. С одной стороны, у нас есть конституционные ограничения на такие действия, связанные с правом собственности, а с другой — все больше поляков не понимают, почему, раз итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем такие действия проводить в нашей стране Матеуш Моравецкий премьер-министр Польши

Арест имущества

5 марта в Италии были конфискованы яхты российских бизнесменов Алексея Мордашова — основного акционера «Северстали» — и совладельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Геннадия Тимченко. Яхту «Леди М» задержали в порту города Империя, а судно «Лена» — в Сан-Ремо. Кроме того, сообщалось о конфискации виллы в Тоскане бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.

Следом власти Испании наложили арест на яхту стоимостью 140 миллионов долларов крупного российского бизнесмена, находящуюся в порту Барселоны.

Сегодня мы наложили арест, технически говорят, что она временно обездвижена, на яхту одного из ключевых олигархов, мы говорим о яхте, которую можно оценить примерно в 140 миллионов долларов Педро Санчес премьер-министр Испании

Российский олигарх Роман Абрамович, попавший в санкционные списки Великобритании, успел перегнать свою яхту из Испании в Черногорию. По данным портала Marine Traffic, 139-метровое судно Solaris, принадлежащее российскому бизнесмену, перегнали из порта Барселоны в черногорский Тиват.

Кроме того, Абрамович предпринял попытку обезопасить другие свои яхты, на которые распространяется запрет из-за санкций Великобритании. Олигарх повесил на две суперъяхты флаг заморской территории Великобритании — Бермудских островов, где они зарегистрированы. Таким образом он рассчитывает получить юридическую защиту для своих яхт в обход санкционных ограничений против его имущества.

В свою очередь, власти США заявили о готовности выплатить крупное вознаграждение за помощь в определении местонахождения яхт российских олигархов.

Программа вознаграждений за возвращение активов клептократий» (Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program), одобренная Конгрессом в 2021 году, предложит финансовую премию тем, кто окажет содействие министерству финансов в поисках активов, «связанных с коррупцией и правительством Российской Федерации Министерство финансов США

По условиям программы, физические активы, такие как самолеты или яхты, а также финансовые активы, должны находиться на территории США, принадлежать гражданину США или находиться во владении учреждения США.

Замороженные активы

13 министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что из 640 миллиардов долларов Запад заморозил 300 миллиардов. Эти средства Россия не может использовать для обслуживания госдолга.

У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать Антон Силуанов министр финансов России

Неделю спустя Франция заморозила активы Центробанка России на сумму 22 миллиарда евро. Среди них около 850 миллионов принадлежат частным лицам.

Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 миллиарда евро. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 миллионов евро Брюно Ле Мэр министр экономики и финансов Франции

Кроме того, добавил он, власти страны приняли решение заморозить располагающуюся на французской территории недвижимость, которая принадлежит около 30 россиянам. Ее общая стоимость оценивается приблизительно полмиллиарда евро.

Однако, как пояснил председатель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов, решение французских властей еще не означает конфискацию средств россиян.

Что касается заморозки активов и недвижимости частных лиц, то, по утверждению французских властей, она не подразумевает отчуждения их имущества в пользу государства Ярослав Богданов председатель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах

Он пояснил, что средства могут быть конфискованы в случае нарушения владельцами уголовного кодекса. Но для начала французским прокуроры должны доказать незаконность их приобретения.