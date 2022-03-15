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В Испании арестовали яхту «ключевого олигарха» из России

Премьер Испании Санчес сообщил об аресте яхты российского бизнесмена стоимостью $140 млн

Фото: Albert Gea / Reuters

Власти Испании наложили арест на яхту стоимостью 140 миллионов долларов крупного российского бизнесмена, находящуюся в порту Барселоны. Об этом рассказал премьер-министр королевства Педро Санчес, сообщает ТАСС.

В эфире телеканала LaSexta главу правительства Испании спросили об эффективности введенных против России западными странами санкций в связи с ситуацией вокруг Украины. «Сегодня мы наложили арест, технически говорят, что она временно обездвижена, на яхту одного из ключевых олигархов, мы говорим о яхте, которую можно оценить примерно в 140 миллионов долларов», — заявил Санчес, отвечая на вопрос. При этом он не уточнил, кому именно принадлежит судно.

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Ранее российский олигарх Роман Абрамович, попавший в санкционные списки Великобритании, перегнал свою яхту из Испании в Черногорию. По данным портала Marine Traffic, 139-метровое судно Solaris, принадлежащее российскому бизнесмену, перегнали из порта Барселоны в черногорский Тиват.

12 марта стало известно, что финансовая гвардия Италии арестовала яхту, принадлежащую российскому миллиардеру Андрею Мельниченко. Яхта «A» водоизмещением почти 13 тысяч тонн находилась на стоянке в порту Триеста. Она спроектирована французским промышленным дизайнером Филиппом Старком и считается крупнейшим мотосейлером в мире. Стоимость судна оценивается в 530 миллионов евро.

До этого в Италии были конфискованы яхты российских бизнесменов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Яхту «Леди М» задержали в порту города Империя, а судно «Лена» — в Сан-Ремо.

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Марина Совина
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