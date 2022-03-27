Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Андрей Малахов выйдет в эфир с новым проектом

Андрей Малахов запустил новый телепроект «Песни от всей души»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В воскресенье, 27 марта, известный телеведущий Андрей Малахов выйдет в эфир канала «Россия 1» с новым проектом под названием «Песни от всей души». Продолжительность одного выпуска составляет два часа, сообщает «Комсомольская правда».

Передача носит развлекательный характер. Малахов будет общаться с гостями в студии, а те будут петь и танцевать, а также рассказывать о жизни в разных регионах страны.

По формату шоу похоже на субботний проект «Привет, Андрей». Авторы утверждают, что Малахов соберет талантливых самородков, которые популярны в народе.

В конце февраля стало известно, что «Россия 1» переносит ток-шоу под названием «Малахов» в связи с общественно-политической ситуацией. Незадолго до этого сообщалось, что вместо программы «Прямой эфир» телеведущий хочет запустить новое шоу с обсуждением историй героев.

В середине января заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал, что Малахову приходится очень много работать и пить таблетки из-за проблем со здоровьем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Комментарии отключены
Последние новости
В ЛНР допустили скорое проведение референдума о вхождении в состав России
Андрей Малахов выйдет в эфир с новым проектом
Девушка осталась с внешностью лягушки после инъекции в салоне красоты
Гастроэнтеролог раскрыла россиянам причины постоянного голода
Психолог назвала оптимальное для психики время просмотра новостей в день
«Роскосмос» наладит производство необходимой для авиации и медицины продукции
В способности Байдена спасти Европу усомнились
СК возбудил дело против бойца MMA Новоселова
В Германии признали последствия от ситуации на Украине
Ибрагимович объяснил отсутствие среди его наград «Золотого мяча»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.