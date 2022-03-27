Диетолог предупредила часть россиян об опасности роллов

Диетолог Соломатина заявила, что детям и людям с аллергией на водоросли нельзя есть роллы

Диетолог Елена Соломатина предупредила часть россиян об опасности роллов. Она рассказала «Вечерней Москве», что

По ее словам, людям с некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше отказаться от их употребления.

«У кого есть проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, тем не нужно увлекаться острыми соусами. В том же соевом соусе много соли. Она задерживает жидкость, у тех, кто склонен к повышенному давлению, оно может повыситься. В роллах еще бывает хрустящая обжаренная корочка, она тоже не очень полезна. А кому-то вообще есть роллы не нужно: например, детям и тем, у кого есть аллергия на компоненты (водоросли, грибы и т. д.)», — пояснила специалист.

Она посоветовала минимизировать употребление роллов при гастритах, колитах, язвах, панкреатитах и проблемах с желчным пузырем.

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