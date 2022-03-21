Диетолог объяснила причины тревоги после выпитого кофе

Metro: диетолог Холлингсворт объяснила, что низкие дозы кофеина улучшают бдительность

Диетолог Ламорна Холлингсворт объяснила причины возникновения тревоги после выпитого кофе и рассказала, как ее снизить. Слова специалиста приводит Metro.

По мнению Холлингсворт, кофе начинает влиять на организм сразу после употребления, а своего пика действие напитка достигает в течение часа. Кофе повышает кровяное давление и частоту сердечных сокращений. В центральной нервной системе низкие дозы кофеина могут улучшить двигательную активность и бдительность, но употребление больших доз может вызвать симптомы тревоги. Другие симптомы переизбытка кофеина включают тошноту, головокружение и бессонницу.

Диетолог обратила внимание на то, что определить универсальную дозу кофе, которая бы подходила всем и была безопасной, невозможно. «Для некоторых из нас кофе после ужина — это верный путь к беспокойному ночному сну. Но для других двойной эспрессо — идеальный способ закончить вечернюю трапезу», — заметила Холлингсворт.

Чтобы лучше справляться с тревогой, специалист рекомендует есть сбалансированную пищу, ограничить потребление кофеина и алкоголя, больше двигаться и стараться совершать небольшие прогулки в течение дня и дышать. По мнению Холлингсворт, для снижения уровня тревоги важно высыпаться, общаться с приятными людьми и регулярно проходить медицинский осмотр. Также она предложила вести кофейный дневник и записывать в него, сколько в день выпито кофе и какая на него возникла реакция.

Ранее сообщалось, что диетолог назвала полезные свойства одного из самых популярных в мире напитков. Диетолог Триста Бест объяснила, что кофе не только вкусен и заряжает энергией, но и обеспечивает массу преимуществ для здоровья, например, ускоряет обмен веществ, снижает риск сердечных заболеваний и диабета и даже позволяет замедлить процесс старения.