Здание ООН повредили в ходе ударов коалиции в Сане

Представитель Генсека ООН Дюжаррик заявил о повреждении здания ООН при авиаударах в Сане

Жилой комплекс сотрудников Организации объединенных наций (ООН) поврежден в ходе ударов коалиции в Сане (Йемен). Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

«Генеральный секретарь решительно осуждает недавнюю эскалацию конфликта в Йемене, в том числе совершенные хуситами в пятницу воздушные удары по гражданским и энергетическим объектам в Саудовской Аравии, а также последующие авиаудары коалиции в Сане, в результате которых, как сообщается, погибли восемь мирных жителей», — подчеркнул Дюжаррик.

По словам Дюжаррика, генеральный секретарь призывает к быстрому и транспарентному расследованию этих инцидентов для привлечения виновных к ответу.

Ранее сообщалось, что не менее трех человек погибли в результате взрыва, прогремевшего недалеко от портового города Аден, который расположен на юго-западе Йемена. Взорвался заминированный автомобиль, подъехавший к контрольно-пропускному пункту в так называемой зеленой зоне Адена. Среди погибших обнаружился командир вооруженных формирований «Пояса безопасности», которые подчиняются Южному переходному совету.