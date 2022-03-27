Европейская страна заявила о снижении экспорта в Россию

В Хозяйственной палате Сербии заявили о снижении экспорта в Россию из-за санкций

Помощник директора Хозяйственной палаты Сербии Боян Станич заявил о снижении экспорта в Россию из-за неизвестности на фоне санкций Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно приведенным Станичем данным, общий объем экспорта в Россию в 2021 году был на пять процентов выше объема 2022 года и составил 840,3 миллиона евро. В январе 2022 года экспорт в РФ составил 71 миллион евро, что на 22 процента выше показателей января 2021 года из-за влияния пандемии COVID-19.

Однако уже сейчас экспорт из европейской страны в Россию снижен, поскольку значительное число поставщиков решило сократить производство продукции для российского рынка в связи с «большой политической неизвестностью о том, как товары, которые поставляются в Россию через страны ЕС, будут приняты и пропущены на пограничных переходах». Кроме того, увеличились расходы на транспорт, маршруты стали длиннее и дольше, есть проблемы со страхованием грузов, а перевод оплаты замедлился, перечислил Станич.

Что касается сегментов экспорта, то ожидается падение поставок текстильной продукции, автомобильных покрышек, химической продукции. Также «отдельные негативные эффекты» скажутся и на поставках продуктов питания, заключил Станич.

Ранее сообщалось, что из-за санкций Запада против Москвы фермеры из Эквадора испытывают проблемы с поставками бананов в Россию. По данным Wall Street Journal, Россия является одним из главных покупателей эквадорских бананов: в нее направляется 20 процентов экспорта данного фрукта. Однако антироссийские санкции и заторы в европейских портах привели к тому, что судоходные компании прекратили поставки в Россию. Из-за этого некоторые производители вынуждены отдавать бананы за бесценок или даром, чтобы фрукты не пропали.