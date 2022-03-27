Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Глава «Роскосмоса» предложил Маску названия для новой соцсети

Глава «Роскосмоса» Рогозин предложил Маску создать соцсеть «Фарфоровый трон»

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил основателю SpaceX Илону Маску создать новую социальную сеть под названием Фарфоровый трон». Свое предложение Рогозин изложил на странице в Twitter, передает РБК.

«Предлагаю на выбор несколько названий для новой социальной сети, которые должны прийтись вам по вкусу», — написал Рогозин в комментарии под постом Илона Маска. Он предложил бизнесмену следующие наименования: «Фарфоровый трон», «Натужные [кишечные] твиты», «Мама, у меня получилось!».

Ранее основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что серьезно задумался о создании новой социальной сети. Один из пользователей Twitter поинтересовался у американского миллиардера, рассмотрел бы он возможность создания новой социальной сети, которая бы имела «алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна». «Я серьезно над этим думаю», — ответил Маск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Комментарии отключены
Последние новости
Раскрыта дата следующих переговоров России и Украины
Роскомнадзор сообщил о проверке взявших интервью у Зеленского СМИ
Вильфанд предупредил москвичей об опасном солнце
Глава «Роскосмоса» предложил Маску названия для новой соцсети
Стала известна одна из возможных причин частичной потери зрения и памяти
Кинологи назвали оптимальное время игры для собаки
Украинский политолог опроверг новости о своем задержании
Украина собралась исключить Россию из МАГАТЭ
В Европе назвали сроки отказа от российского газа
Азербайджан отвел подразделения из района Фурух в Карабахе после переговоров
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.