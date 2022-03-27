Глава «Роскосмоса» предложил Маску названия для новой соцсети

Глава «Роскосмоса» Рогозин предложил Маску создать соцсеть «Фарфоровый трон»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил основателю SpaceX Илону Маску создать новую социальную сеть под названием Фарфоровый трон». Свое предложение Рогозин изложил на странице в Twitter, передает РБК.

«Предлагаю на выбор несколько названий для новой социальной сети, которые должны прийтись вам по вкусу», — написал Рогозин в комментарии под постом Илона Маска. Он предложил бизнесмену следующие наименования: «Фарфоровый трон», «Натужные [кишечные] твиты», «Мама, у меня получилось!».

Ранее основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что серьезно задумался о создании новой социальной сети. Один из пользователей Twitter поинтересовался у американского миллиардера, рассмотрел бы он возможность создания новой социальной сети, которая бы имела «алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна». «Я серьезно над этим думаю», — ответил Маск.