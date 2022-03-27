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Минобороны России показало на видео уничтожение украинских складов

Минобороны России показало уничтожение украинских складов с оружием штурмовиком Су-25

Минобороны России опубликовало на своем сайте видео, на котором штурмовик Су-25 уничтожает украинские склады, где, по данным военного ведомства, находились боеприпасы и вооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пресс-служба Минобороны утверждает, что поражение было выполнено при помощи авиационного ракетного вооружения, а полет выполнялся в ночных условиях.

Накануне, 26 марта, официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удар по 91 военному объекту Украины.

Министерство обороны России регулярно публикует видеозаписи ударов по объектам на территории Украины различными видами вооружений, таким образом информируя общественность о прогрессе в выполнении поставленных задач.

Платон Щукин
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