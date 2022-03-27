Минобороны России показало на видео уничтожение украинских складов
Минобороны России опубликовало на своем сайте видео, на котором штурмовик Су-25 уничтожает украинские склады, где, по данным военного ведомства, находились боеприпасы и вооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Пресс-служба Минобороны утверждает, что поражение было выполнено при помощи авиационного ракетного вооружения, а полет выполнялся в ночных условиях.
Накануне, 26 марта, официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удар по 91 военному объекту Украины.
Министерство обороны России регулярно публикует видеозаписи ударов по объектам на территории Украины различными видами вооружений, таким образом информируя общественность о прогрессе в выполнении поставленных задач.