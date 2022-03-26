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Минобороны России рассказало о пораженных военных объектах Украины

В Минобороны РФ рассказали о 91 пораженном военном объекте Украины

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 91 военный объект Украины. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что речь идет о двух командных пунктах, 11 полевых складах с вооружением, двух станциях РЭБ, 20 опорных пунктах вооруженных сил и 52 районах сосредоточения военной техники. «Российскими средствами ПВО над населенным пунктом Старая Басань сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24», — отметил Конашенков и добавил, что в течение дня было уничтожено три украинских беспилотника над Балаклеей, Киевом, Черниговом. Также один беспилотник сбили при приближении к Севастополю.

Ранее Минобороны показало видео запуска ракет «Калибр» по объектам ВСУ. В ролике показан залповый пуск четырех крылатых ракет. Уточняется, что он был выполнен экипажем малого ракетного корабля Черноморского флота из акватории Черного моря. Еще одно видео — про уничтожения зенитно-ракетного комплекса ВСУ «Бук».

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Платон Щукин
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