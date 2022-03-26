Минобороны показало видео запуска ракет «Калибр» по объектам ВСУ
Министерство обороны России опубликовало видео пусков высокоточных крылатых ракет морского базирования «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры оказались в распоряжении «Ленты.ру».
В ролике показан залповый пуск четырех крылатых ракет. Уточняется, что он был выполнен экипажем малого ракетного корабля Черноморского флота из акватории Черного моря.
«В результате точного попадания высокоточным оружием уничтожен арсенал с вооружением и военной техникой на территории Житомирской области», — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что 25 марта ударом крылатых ракет «Калибр» был уничтожен склад ВСУ в районе населенного пункта Великие Коровницы в Житомирской области. Он добавил, что, помимо того, высокоточной ракетой «Оникс» была ликвидирована база горюче-смазочных материалов в районе Николаева.
26 марта Минобороны также показало кадры уничтожения командного пункта ВСУ вертолетами Ка-52. Сообщалось, что Ка-52 нанесли удар по командному пункту противника противотанковым ракетным комплексом «Вихрь».