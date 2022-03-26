Минобороны показало видео запуска ракет «Калибр» по объектам ВСУ

Минобороны показало кадры запуска ракет «Калибр» по объектам ВСУ в Житомирской области

Министерство обороны России опубликовало видео пусков высокоточных крылатых ракет морского базирования «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры оказались в распоряжении «Ленты.ру».

В ролике показан залповый пуск четырех крылатых ракет. Уточняется, что он был выполнен экипажем малого ракетного корабля Черноморского флота из акватории Черного моря.

«В результате точного попадания высокоточным оружием уничтожен арсенал с вооружением и военной техникой на территории Житомирской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что 25 марта ударом крылатых ракет «Калибр» был уничтожен склад ВСУ в районе населенного пункта Великие Коровницы в Житомирской области. Он добавил, что, помимо того, высокоточной ракетой «Оникс» была ликвидирована база горюче-смазочных материалов в районе Николаева.

26 марта Минобороны также показало кадры уничтожения командного пункта ВСУ вертолетами Ка-52. Сообщалось, что Ка-52 нанесли удар по командному пункту противника противотанковым ракетным комплексом «Вихрь».

