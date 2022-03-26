Минобороны показало видео уничтожения зенитно-ракетного комплекса ВСУ «Бук»

Минобороны России опубликовало видео уничтожения зенитно-ракетного комплекса «Бук» ВСУ

Министерство обороны России в субботу, 26 марта опубликовало видео уничтожения зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Ленты.ру».

В ролике показано нанесение ракетного удара по разведанной позиции зенитно-ракетного комплекса «Бук» ВСУ оперативно-тактическим комплексом «Искандер». «Контроль попадания осуществлялся беспилотным летательным аппаратом. Точным попаданием в цель ЗРК ВСУ был уничтожен», — говорится в сообщении ведомства.