Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина поддержала идею польского генерала о претензиях Варшавы на Калининград

Секретарь СНБО Украины Данилов поддержал идею генерала о претензиях Польши на Калининград
Алексей Данилов

Алексей Данилов . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1» поддержал идею бывшего командующего сухопутными польскими войсками, генерала Вальдемара Скшипчака о необходимости Польши вернуть Калининград, заявив на него претензии. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Данилова, амбиции Польши могут помешать спецоперации России. «Я могу сказать, что Польша, пока не на официальном уровне, уже выступила с претензиями на Калининградскую область. Это нам бы точно помогло», — подчеркнул он.

Ранее в марте польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил о том, что Калининград является «оккупированной территорией» с 1945 года. Генерал считает, что Варшава должна вспомнить об этом и заявить на регион свои претензии, поскольку данные земли являются частью польской территории.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
МИД Британии призвал удвоить санкции против России
Второй «черный ящик» нашли на месте крушения Boeing 737 в Китае
Второй поезд с переселенцами из ДНР и ЛНР прибыл в Самарскую область
Украина поддержала идею польского генерала о претензиях Варшавы на Калининград
Мошенники воспользовались дефицитом товаров для вымогательства денег у россиян
Японский депутат высказался о слабости и неуравновешенности Байдена
Россияне вспомнили о массовых закупках в магазинах советской Москвы
Минобороны назвало число вывезенных из Украины граждан России и других стран
Названо число лишенных прав за пьяную езду водителей в России
Овечкин поднялся на 21-е место в списке бомбардиров НХЛ всех времен
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.