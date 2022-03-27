Украина поддержала идею польского генерала о претензиях Варшавы на Калининград

Секретарь СНБО Украины Данилов поддержал идею генерала о претензиях Польши на Калининград

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1» поддержал идею бывшего командующего сухопутными польскими войсками, генерала Вальдемара Скшипчака о необходимости Польши вернуть Калининград, заявив на него претензии. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Данилова, амбиции Польши могут помешать спецоперации России. «Я могу сказать, что Польша, пока не на официальном уровне, уже выступила с претензиями на Калининградскую область. Это нам бы точно помогло», — подчеркнул он.

Ранее в марте польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил о том, что Калининград является «оккупированной территорией» с 1945 года. Генерал считает, что Варшава должна вспомнить об этом и заявить на регион свои претензии, поскольку данные земли являются частью польской территории.

