Британия назвала условия снятия санкций против России

Глава МИД Британии Трасс назвала санкции реальным рычагом давления на Россию

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала условия снятия санкций против России. Об этом сообщает Telegraph.

«Эти санкции должны быть сняты только с полным прекращением огня и выводом войск [с территории Украины], а также с обязательствами о том, что дальнейшей агрессии не будет», — заявила она. Министр назвала санкции «реальным рычагом» давления, который можно использовать.

По мнению Трасс, сейчас следует «удвоить санкции и удвоить количество поставляемого Украине оружия». Министр считает, что эскалация нынешней тактики, применяемой Украиной и западными странами, может привести президента России Владимира Путина за стол переговоров.

«Когда наступит время для переговоров, я хочу, чтобы Великобритания сыграла ключевую роль в обеспечении поддержки Украины в заключении эффективной сделки», — добавила она.

Ранее немецкий экономист Айка Хамер заявил, что Германия может пострадать от антироссийских санкций. Так, специалист предсказал, что в первую очередь кризис коснется среднего класса, а также наименее обеспеченной части немецкого населения, Европы и Соединенных Штатов. При этом, по его мнению, если экономика Германии потерпит крах на фоне противостояния с Россией, Европа может «развалиться».

