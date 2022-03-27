Британия назвала условия снятия санкций против России
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала условия снятия санкций против России. Об этом сообщает Telegraph.
«Эти санкции должны быть сняты только с полным прекращением огня и выводом войск [с территории Украины], а также с обязательствами о том, что дальнейшей агрессии не будет», — заявила она. Министр назвала санкции «реальным рычагом» давления, который можно использовать.
По мнению Трасс, сейчас следует «удвоить санкции и удвоить количество поставляемого Украине оружия». Министр считает, что эскалация нынешней тактики, применяемой Украиной и западными странами, может привести президента России Владимира Путина за стол переговоров.
«Когда наступит время для переговоров, я хочу, чтобы Великобритания сыграла ключевую роль в обеспечении поддержки Украины в заключении эффективной сделки», — добавила она.
Ранее немецкий экономист Айка Хамер заявил, что Германия может пострадать от антироссийских санкций. Так, специалист предсказал, что в первую очередь кризис коснется среднего класса, а также наименее обеспеченной части немецкого населения, Европы и Соединенных Штатов. При этом, по его мнению, если экономика Германии потерпит крах на фоне противостояния с Россией, Европа может «развалиться».