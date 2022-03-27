Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Володин посоветовал Байдену пройти медицинское обследование

Спикер Госдумы Володин заявил, что американцам должно быть стыдно за поведение Байдена

Американцам должно быть стыдно за недипломатичное поведение президента страны Джо Байдена. Лидеру США стоит пройти медобследование, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Talagram-канале.

Володин упрекнул Байдена в том, что тот в очередной раз позволил себе оскорбительные высказывания в адрес президента России Владимира Путина. «И раньше говорил об этом, и сейчас повторюсь: так себя вести может слабый или больной человек. Причину такого поведения более профессионально объяснят психиатры. С мужской точки зрения так себя ведут слабые», — написал Володин.

Володин также выразил мнение, что Байдену стоит пройти медицинское обследование, чтобы исключить возможную болезнь. «Возможно, он болен. Было бы правильно Байдену пройти медицинское обследование. Несчастный он человек. Мы можем гордиться нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, его поведение, выдержка заслуживают уважения», — добавил политик.

26 марта Байден высказал оскорбления в адрес Путина во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины. Один из журналистов спросил американского лидера, что тот думает о Путине в свете последних событий. «Он мясник, вот, что я думаю», — ответил Байден. Это не первый случай, когда лидер США позволяет себе резко высказываться о российском президенте. Так, 25 марта, он назвал Путина «военным преступником».

Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Саудовская Аравия решила отомстить Байдену и поставила на Путина
Опасный вирус замаскировали под сообщения от Microsoft
Раскрыта стоимость выступления Веры Брежневой у российского олигарха
Володин посоветовал Байдену пройти медицинское обследование
Назван ранний признак деменции
Второй «черный ящик» нашли на месте крушения Boeing 737 в Китае
Второй поезд с переселенцами из ДНР и ЛНР прибыл в Самарскую область
Украина поддержала идею польского генерала о претензиях Варшавы на Калининград
Мошенники воспользовались дефицитом товаров для вымогательства денег у россиян
Японский депутат высказался о слабости и неуравновешенности Байдена
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.