Володин посоветовал Байдену пройти медицинское обследование

Спикер Госдумы Володин заявил, что американцам должно быть стыдно за поведение Байдена

Американцам должно быть стыдно за недипломатичное поведение президента страны Джо Байдена. Лидеру США стоит пройти медобследование, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Talagram-канале.

Володин упрекнул Байдена в том, что тот в очередной раз позволил себе оскорбительные высказывания в адрес президента России Владимира Путина. «И раньше говорил об этом, и сейчас повторюсь: так себя вести может слабый или больной человек. Причину такого поведения более профессионально объяснят психиатры. С мужской точки зрения так себя ведут слабые», — написал Володин.

Володин также выразил мнение, что Байдену стоит пройти медицинское обследование, чтобы исключить возможную болезнь. «Возможно, он болен. Было бы правильно Байдену пройти медицинское обследование. Несчастный он человек. Мы можем гордиться нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, его поведение, выдержка заслуживают уважения», — добавил политик.

26 марта Байден высказал оскорбления в адрес Путина во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины. Один из журналистов спросил американского лидера, что тот думает о Путине в свете последних событий. «Он мясник, вот, что я думаю», — ответил Байден. Это не первый случай, когда лидер США позволяет себе резко высказываться о российском президенте. Так, 25 марта, он назвал Путина «военным преступником».