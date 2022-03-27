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Минобороны назвало число вывезенных из Украины граждан России и других стран

Минобороны заявило о 90 вывезенных из Херсонской области гражданах РФ, Молдовы и Украины

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские военные помогли вывезти из Херсонской области Украины 90 граждан России и других стран. Такое число назвали в Минобороны России, сообщает РИА Новости.

«Накануне из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 90 граждан России, Молдовы и Украины», — заявили в ведомстве.

Согласно сообщению, российские военнослужащие на центральной площади Херсона обеспечили безопасную погрузку всех желающих уехать из районов проведения специальной военной операции на автобусах или составе автомобильных колонн на личном автотранспорте, после чего обеспечили их безопасность по пути в Россию. Всего же с начала военной спецоперации российские военные доставили из Херсонской области Украины в Крым доставили около 500 граждан иностранных государств, заключили в Минобороны РФ.

Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Министерство обороны РФ за сутки организовало эвакуацию из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию свыше 19,6 тысячи человек. Всего же, по его словам, с начала военной операции в Россию были доставлены 439 420 человек, из них 91 673 — дети.

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Марина Совина
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