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В Минобороны России назвали число эвакуированных из Украины

Минобороны сообщило, что за сутки из Украины в Россию эвакуировали свыше 19,6 тыс человек

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Министерство обороны РФ за сутки организовало эвакуацию из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию свыше 19,6 тысячи человек. Такое число назвал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщает ТАСС.

«Только за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 19 694 человека, из них 3 300 детей», — сказал Мизинцев. Всего же, по его словам, с начала военной операции в Россию были доставлены 439 420 человек, из них 91 673 — дети.

Ранее Совет Безопасности (СБ) ООН не принял гуманитарную резолюцию России по Украине с призывом к прекращению огня и эвакуации мирных жителей. Документ не набрал необходимых девяти голосов за из 15. За принятие резолюции проголосовали Россия и Китай. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что голосование по резолюции показало циничный подход Запада и его желание оказать давление на Россию.

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Марина Совина
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