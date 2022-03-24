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Совбез ООН отказался принять резолюцию России по Украине

Совбез ООН не принял гуманитарную резолюцию РФ с призывом к прекращению огня на Украине

Фото: Mike Segar / Reuters

Совет безопасности (СБ) ООН не принял гуманитарную резолюцию России по Украине с призывом к прекращению огня и эвакуации мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС.

Документ не набрал необходимых девяти голосов за из 15. За принятие резолюции проголосовали Россия и Китай.

Остальные 13 членов Совбеза (Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ) при голосовании воздержались. При этом ни одна страна не проголосовала против резолюции.

Соавторами российской резолюции выступили Белоруссия, КНДР и Сирия.

Резолюция

Москва запросила 23 марта голосование в СБ ООН по своему проекту гуманитарной резолюции по Украине.

Согласно проекту резолюции, СБ призывает к прекращению огня, достигнутому путем переговоров, для обеспечения эвакуации мирного населения.

В документе также говорится, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и людей, которые находились в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.

Проект резолюции был представлен 15 марта, однако голосование по нему переносилось несколько раз.

В частности, 17 марта постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя сообщил, что Россия временно снимает запрос на голосование в Совете Безопасности ООН по проекту своей гуманитарной резолюции по Украине.

По словам дипломата, такое решение принято на фоне того, что Запад вынуждает коллег не поддерживать российскую резолюцию.

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Реакция России

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал решение Совбеза. По его словам, голосование вывело на чистую воду представителей Запада, которым политизация гуманитарного вопроса важнее помощи украинцам.

Мы призываем вас не политизировать гуманитарную тематику. Сожалеем о том, что Совет безопасности не смог принять резолюцию, которая бы способствовала решению этих (гуманитарных) вопросов

Василий Небензяпостоянный представитель России при ООН

Небензя выразил уверенность в том, что Киев продолжит использовать людей как живой щит, что существенно осложнит жизнь сотрудникам гуманитарных организаций на земле.

Отсутствие гуманитарной резолюции Совета Безопасности позволит украинской стороне и дальше игнорировать требования по установлению режима прекращения огня для вывода людей по гуманитарным коридорам. Киев будет продолжать использовать гражданское население в качестве живого щита и вопреки международному гуманитарному праву размещать тяжелые виды вооружений у больниц и детских садов

Василий Небензяпостоянный представитель России при ООН

Российский дипломат подчеркнул, что Россия продолжит решать вопрос с поставкой гуманитарной помощи на Украину. Он напомнил, что жители подконтрольных России территорий уже обеспечены предметами первой необходимости и продуктами питания.

Мы будем стремиться решать эту задачу, как решали ее последние 8 лет для населения Донбасса, о страданиях которого вы предпочитаете не вспоминать

Василий Небензяпостоянный представитель России при ООН
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Позиция Китая

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, который также поддержал российскую резолюцию, выразил сожаление, что Совбеза принять документ.

Вызывает сожаление, что Совет оказался неспособен достичь договоренности в итоге. Все международное сообщество желает немедленного прекращения огня

Чжан Цзюньпостоянный представитель Китая при ООН

Он отметил, что КНР проголосовала за проект резолюции, поскольку хочет донести до международного сообщества «важность гуманитарного вопроса на Украине».

Кроме того, Чжан подчеркнул необходимость скорейшего урегулирования украинского кризиса путем переговоров вовлеченных сторон.

Ключ сейчас в том, чтобы соответствующие стороны проявили политическую волю и нашли подходящее решение посредством переговоров, как можно скорее. Международное сообщество должно создать необходимое пространство для мира и политического урегулирования

Чжан Цзюньпостоянный представитель Китая при ООН

Дипломат указал на необходимость отказа от ментальности холодной войны, воздержания от конфронтации блоков и установления сбалансированной, эффективной и устойчивой международной и региональной архитектуры безопасности.

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Ответ США

В свою очередь, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о ненужности российской резолюции по Украине. Она заявила, что Вашингтон предоставил украинскому народу помощи более чем на 600 миллионов долларов и продолжат предоставлять ее в таком объеме, в каком потребуется, как Украине, так и соседним странам

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Марина Совина
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