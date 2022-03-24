США заявили о ненужности российской резолюции по Украине

Постпред США в ООН Томас-Гринфилд заявила, что российская резолюция по Украине не нужна

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совета безопасности международной организации заявила, что для оказания гуманитарной помощи Украине представленная Россией резолюция не нужна. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам не нужна такая наполненная фарсом резолюция для оказания гуманитарной помощи. США предоставили украинскому народу помощи более чем на 600 миллионов долларов и продолжат предоставлять ее в таком объеме, в каком потребуется, как Украине, так и соседним странам, которые щедро принимают [украинцев] и помогают [им]», — сказала американский постпред.

Ранее Совет безопасности ООН не принял гуманитарную резолюцию России по Украине с призывом к прекращению огня и эвакуации мирных жителей. Документ не набрал необходимых девяти голосов за из 15. За принятие резолюции проголосовали Россия и Китай. Остальные 13 членов Совбеза (Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ) при голосовании воздержались. При этом ни одна страна не проголосовала против резолюции.