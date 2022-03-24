СБ ООН отверг резолюцию России с призывом к прекращению огня на Украине

СБ ООН отверг гуманитарную резолюцию России с призывом к прекращению огня на Украине

Совет безопасности (СБ) ООН не принял гуманитарную резолюцию России по Украине с призывом к прекращению огня и эвакуации мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС.

Документ не набрал необходимых девяти голосов за из 15.

За принятие резолюции проголосовали Россия и Китай. Остальные 13 членов Совбеза (Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ) при голосовании воздержались. При этом ни одна страна не проголосовала против резолюции.

Москва запросила 23 марта голосование в СБ ООН по своему проекту гуманитарной резолюции по Украине. Согласно проекту резолюции, СБ призывает к прекращению огня, достигнутому путем переговоров, для обеспечения эвакуации мирного населения. В документе говорится, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и людей, которые находились в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.

При этом постпред России при ООН призвал не поддерживать западную резолюцию по Украине. По его словам, возобновление спецсессии Генассамблеи ООН по Украине является антироссийским шагом, подталкивающим Киев сохранить нереалистичные позиции.

