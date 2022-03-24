Китай прокомментировал отказ СБ ООН принять резолюцию России по Украине

Постпред КНР в ООН выразил сожаление из-за отказа СБ ООН принять резолюцию РФ по Украине

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь выразил сожаление в связи с отказом Совета безопасности (СБ) ООН принять гуманитарную резолюцию России по Украине. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул необходимость скорейшего урегулирования украинского кризиса путем переговоров вовлеченных сторон.

Ранее стало известно, что Совбез ООН не принял гуманитарную резолюцию России по Украине с призывом к прекращению огня и эвакуации мирных жителей. Документ не набрал необходимых девяти голосов за из 15. За принятие резолюции проголосовали Россия и Китай, остальные члены воздержались.

Москва запросила 23 марта голосование в СБ ООН по своему проекту гуманитарной резолюции по Украине. В документе говорится, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и людей, которые находились в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.

