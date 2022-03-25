Захарова назвала циничным исход голосования в СБ ООН по резолюции по Украине

Захарова указала на циничный подход Запада в голосовании по резолюции по Украине

Голосование в Совете Безопасности ООН по резолюции по гуманитарной ситуации на Украине показало циничный подход Запада и его желание оказать давление на Россию. Таким шаг Запада назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат указала, что большинство стран-членов СБ ООН воздержались от голосования по российскому проекту резолюции по гуманитарной ситуации на Украине, воспрепятствовав ее принятию. «Исход голосования в Совете [Безопасности ООН] в очередной раз продемонстрировал циничный подход западных коллег, которых заботит не судьба украинцев на земле, а стремление использовать любой, даже сугубо гуманитарный, повод в целях оказания давления на Россию», — добавила Захарова.

Представитель МИД поблагодарила Китай, выступивший в поддержку российского проекта. Она также отметила, что отсутствие решение Совбеза по гуманитарным вопросам «является существенным ударом по усилиям организаций и структур системы ООН».

Ранее Совет Безопасности (СБ) ООН не принял гуманитарную резолюцию России по Украине с призывом к прекращению огня и эвакуации мирных жителей. Документ не набрал необходимых девяти голосов за из 15. За принятие резолюции проголосовали Россия и Китай.