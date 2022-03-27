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Байдена призвали воздержаться от неподготовленных комментариев

Журналист WSJ Фриман призвал Байдена воздержаться от неподготовленных комментариев

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Журналист газеты Wall Street Journal Джеймс Фриман призвал президента США Джо Байдена воздержаться от неподготовленных комментариев на фоне украинского кризиса из-за его многочисленных оговорок и неточностей. Такое мнение он выразил в авторской статье на сайте издания, цитату из которой приводит ТАСС.

«Все были бы в большей безопасности, если бы Байден придерживался подготовленных заявлений по таким темам, как, например, оружие массового уничтожения», — уверен Фриман. Журналист призвал американского лидера постараться «поменьше выступать на публике во время международного кризиса».

Он также напомнил, что Конституция США не обязывает главу страны выступать с какими-либо речами или давать неподготовленные комментарии. Фриман пояснил, что это нисколько не преуменьшает важности публичных выступлений официальных лиц, отметив, что «конкретно этот избранный чиновник явно не справляется с задачей».

«Конечно, президентское молчание не может стать стратегией на долгую перспективу, но прямо сейчас миру не нужны очередные оговорки Байдена по таким важным с точки зрения последствий темам, как оружие массового уничтожения», — предложил журналист.

Ранее представители Белого дома разъяснили слова Байдена о том, что президент России Владимир Путин «не может оставаться у власти». В американской администрации заверили, что американский лидер не призывал к смене власти в России.

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Марина Совина
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