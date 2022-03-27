Байдена призвали воздержаться от неподготовленных комментариев

Журналист WSJ Фриман призвал Байдена воздержаться от неподготовленных комментариев

Журналист газеты Wall Street Journal Джеймс Фриман призвал президента США Джо Байдена воздержаться от неподготовленных комментариев на фоне украинского кризиса из-за его многочисленных оговорок и неточностей. Такое мнение он выразил в авторской статье на сайте издания, цитату из которой приводит ТАСС.

«Все были бы в большей безопасности, если бы Байден придерживался подготовленных заявлений по таким темам, как, например, оружие массового уничтожения», — уверен Фриман. Журналист призвал американского лидера постараться «поменьше выступать на публике во время международного кризиса».

Он также напомнил, что Конституция США не обязывает главу страны выступать с какими-либо речами или давать неподготовленные комментарии. Фриман пояснил, что это нисколько не преуменьшает важности публичных выступлений официальных лиц, отметив, что «конкретно этот избранный чиновник явно не справляется с задачей».

«Конечно, президентское молчание не может стать стратегией на долгую перспективу, но прямо сейчас миру не нужны очередные оговорки Байдена по таким важным с точки зрения последствий темам, как оружие массового уничтожения», — предложил журналист.

Ранее представители Белого дома разъяснили слова Байдена о том, что президент России Владимир Путин «не может оставаться у власти». В американской администрации заверили, что американский лидер не призывал к смене власти в России.