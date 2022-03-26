Белый дом разъяснил слова Байдена о Путине

Белый дом заверил, что президент США Байден не призывал к смене власти в России

Президент США Джо Байден не призывал к смене власти в России. Так в Белом доме разъяснили слова американского лидера о президенте России Владимире Путине, которые он произнес в ходе своей речи в Варшаве, посвященной ситуации вокруг Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Выступление Байдена содержало многочисленные обвинения в адрес России и ее руководства на фоне специальной военной операции. Завершил свою речь американский лидер словами о том, что российский лидер «не может оставаться у власти». В Белом доме поспешили поправить его заявление.

«Президент имел в виду, что [российскому лидеру Владимиру] Путину нельзя позволить властвовать над своими соседями и регионом. Он не обсуждал власть Путина в России или же смену режима», — заверили в Белом доме.

Ранее Джо Байден снова высказал оскорбления в адрес Владимира Путина. Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил американского лидера, что тот думает о Путине в свете последних событий. «Он мясник, вот, что я думаю», — ответил Байден.