ВСУ обстреляли из «Града» город под Донецком

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли из «Града» город Ясиноватая

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Ясиноватая под Донецком из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

По данным представительства, в 6:50 на направлении Авдеевка - Ясиноватая вооруженными формированиями Украины было выпущено пять ракет из БМ-21 «Град». Кроме того, в 7:15 был обстрелян Донецк: в Перовский район было выпущено девять мин калибром 120 миллиметров.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Министерство обороны РФ за сутки организовало эвакуацию из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию свыше 19,6 тысячи человек. Всего же, по его словам, с начала военной операции в Россию были доставлены 439 420 человек, из них 91 673 — дети.

