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ВСУ обстреляли из «Града» город под Донецком

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли из «Града» город Ясиноватая

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Ясиноватая под Донецком из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

По данным представительства, в 6:50 на направлении Авдеевка - Ясиноватая вооруженными формированиями Украины было выпущено пять ракет из БМ-21 «Град». Кроме того, в 7:15 был обстрелян Донецк: в Перовский район было выпущено девять мин калибром 120 миллиметров.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Министерство обороны РФ за сутки организовало эвакуацию из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию свыше 19,6 тысячи человек. Всего же, по его словам, с начала военной операции в Россию были доставлены 439 420 человек, из них 91 673 — дети.

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Марина Совина
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