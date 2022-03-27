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Бывший премьер Украины раскрыл план Запада против русскоязычных граждан

Экс-премьер Украины Азаров: Запад и Киев боролись с пророссийскими настроениями в стране
Николай Азаров

Николай Азаров . Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскрыл план западных спецслужб против русскоязычных граждан. Об этом сообщает портал «Украина.ру».

По его словам, Киевом в последние годы последовательно реализовывался план по переселению националистически настроенных жителей Западной Украины в русскоязычные регионы страны. Он подчеркнул, что Украина и западные государства таким образом пытались бороться с пророссийскими настроениями на юго-востоке страны.

Азаров добавил, что после госпереворота была начата реализация специальной программы западных спецслужб «по расселению бандеровцев, нацистов, на восточных землях Украины». «В Харькове же никогда такого не было! Сколько в Харькове сейчас неонацистских групп. <…> Весь Юго-Восток! Одесса! В Одессе никогда не было такого количества неонацистов бандеровских», — отметил он.

По словам экс-премьера, размещение боевых позиций националистических формирований в жилых домах в Мариуполе говорит о том, что радикалы считают этот город чужим для себя.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва потребует от Киева отменить законы, направленные против русского языка. По его словам, при президенте Владимире Зеленском на Украине окончательно «добили» все возможности для русского языка с помощью законодательства.

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Марина Совина
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