Россия потребует от Украины отменить законы против русского языка

Лавров заявил, что Москва потребует от Киева отменить законы против русского языка

Москва потребует от Киева отменить законы, направленные против русского языка. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам министра, при президенте Владимире Зеленском на Украине окончательно «добили» все возможности для русского языка с помощью законодательства. «Мы сейчас будем требовать это отменить», — добавил он.

В 2014 году Верховная Рада Украины отменила региональный статус русского языка в стране. Позже в республике был принят специальный закон об обеспечении украинского языка как государственного, который фактически позволил подавать жалобы на использование русского в публичной сфере.

С 2020 года все русскоязычные школы на Украине были переведены на украинский язык обучения.

3 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить отношения между странами и возникшие проблемы, в том числе проблему русского языка в республике.