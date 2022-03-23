Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Россия потребует от Украины отменить законы против русского языка

Лавров заявил, что Москва потребует от Киева отменить законы против русского языка

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Москва потребует от Киева отменить законы, направленные против русского языка. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам министра, при президенте Владимире Зеленском на Украине окончательно «добили» все возможности для русского языка с помощью законодательства. «Мы сейчас будем требовать это отменить», — добавил он.

В 2014 году Верховная Рада Украины отменила региональный статус русского языка в стране. Позже в республике был принят специальный закон об обеспечении украинского языка как государственного, который фактически позволил подавать жалобы на использование русского в публичной сфере.

С 2020 года все русскоязычные школы на Украине были переведены на украинский язык обучения.

3 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить отношения между странами и возникшие проблемы, в том числе проблему русского языка в республике.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Клиентам «Яндекс.Еды» дали совет насчет иска и компенсаций после утечки данных
Депутатам-единороссам запретили без разрешения выезжать из России
Лавров уличил Запад в воровстве у России
Москвичей предупредили о шторме на выходных
Участник «Евровидения» от России рассказал о жизни в подвале
Королева Елизавета II пересела на инвалидное кресло и попыталась это скрыть
Магнитный робот сможет проникать глубоко в легкие
Лавров назвал сообщения о возможном нападении Китая на Тайвань спекуляциями
Пользователям WhatsApp рассказали о новой функции
Рост цен в Великобритании неожиданно побил 30-летний рекорд
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.