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50 Cent поддержал нападение Уилла Смита на Криса Рока во время премии «Оскар»

Рэпер 50 Cent поддержал нападение Уилла Смита на Криса Рока во время церемонии «Оскара»

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский рэпер Кертис Джексон, более известный как 50 Cent, поддержал нападение актера Уилла Смита на комика, ведущего церемонии вручения премии «Оскар» Криса Рока. Об этом хип-хоп-артист заявил в своем Twitter-аккаунте.

Джексон опубликовал в соцсети кадр с моментом пощечины. «Для того чтобы сделать нечто подобное, приходится выигрывать "Оскар". После того как я возьму награду, я тоже собираюсь выбить дерьмо из некоторых людей. Лол», — написал музыкант под постом.

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Причиной конфликта во время церемонии награждения американской киноакадемии стала неудачная шутка Криса Рока «об удивительной, очень короткой прическе» жены Уилла Смита, которая страдает от алопеции (аутоиммунное заболевание, ведущее к выпадению волос — прим. «Ленты.ру»). Шоумен сравнил ее с героиней актрисы Деми Мур из фильма «Солдат Джейн». После этого Смит поднялся на сцену, ударил ведущего по лицу и крикнул Року, чтобы тот не смел шутить над его супругой.

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Сергей Равин
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