50 Cent поддержал нападение Уилла Смита на Криса Рока во время премии «Оскар»

Рэпер 50 Cent поддержал нападение Уилла Смита на Криса Рока во время церемонии «Оскара»

Американский рэпер Кертис Джексон, более известный как 50 Cent, поддержал нападение актера Уилла Смита на комика, ведущего церемонии вручения премии «Оскар» Криса Рока. Об этом хип-хоп-артист заявил в своем Twitter-аккаунте.

Джексон опубликовал в соцсети кадр с моментом пощечины. «Для того чтобы сделать нечто подобное, приходится выигрывать "Оскар". После того как я возьму награду, я тоже собираюсь выбить дерьмо из некоторых людей. Лол», — написал музыкант под постом.

Причиной конфликта во время церемонии награждения американской киноакадемии стала неудачная шутка Криса Рока «об удивительной, очень короткой прическе» жены Уилла Смита, которая страдает от алопеции (аутоиммунное заболевание, ведущее к выпадению волос — прим. «Ленты.ру»). Шоумен сравнил ее с героиней актрисы Деми Мур из фильма «Солдат Джейн». После этого Смит поднялся на сцену, ударил ведущего по лицу и крикнул Року, чтобы тот не смел шутить над его супругой.