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Уилл Смит ударил Криса Рока во время «Оскара»

Актер Уилл Смит ударил комика Криса Рока во время церемонии вручения премии «Оскар»

Американский актер Уилл Смит во время церемонии вручения премии «Оскар» ударил ведущего, комика Криса Рока. Об этом свидетельствуют кадры прямой трансляции награждения киноакадемии США в Лос-Анджелесе, которую провел телеканал ABC.

Отмечается, что причиной конфликта стала шутка о прическе жены артиста Джады Пинкетт-Смит. В ходе объявления претендентов в категории «Лучший документальный фильм» Рок отметил «удивительную, очень короткую прическу» Пинкетт-Смит, сравнив ее с героиней фильма «Солдат Джейн».

После этого Смит поднялся на сцену, ударил ведущего по лицу и крикнул ему, чтобы тот не смел шутить над его супругой. «Это была величайшая ночь в истории телевидения», — ответил на это Рок.

Известно, что Джада Пинкетт-Смит страдает аутоиммунным заболеванием и у нее выпадают волосы. 50-летняя знаменитость призналась, что у нее диагностирована алопеция.

Сергей Равин
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