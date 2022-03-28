В Мосгорсуде 8 апреля начнется процесс над бывшим министром Абызовым

В Москве 8 апреля суд приступит к рассмотрению по существу дела экс-министра Абызова

Преображенский районный суд Москвы назначил на 8 апреля слушания по существу уголовного дела бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова и еще 11 фигурантов о создании и участии в организованной преступной группе (ОПГ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Выездное заседание проходит в здании Мосгорсуда. На предварительных слушаниях, состоявшихся 28 марта, Преображенский суд отклонил все ходатайства защиты экс-министра, удовлетворив лишь одну его просьбу — о рассмотрении дела тройкой судей, сообщил «Интерфаксу» адвокат Александр Аснис.

По его словам, защита просила суд о возвращении материалов в прокуратуру для объективного расследования. Абызов добивался прекращения уголовного преследования по статье об организации ОПГ.

Ему и остальным фигурантам дела также вменяется хищение четырех миллиардов рублей компаний «СИБЭКО» и «РЭС», незаконное предпринимательство с извлечением дохода на 32 миллиарда рублей и коммерческий подкуп на 78 миллионов рублей.

Абызов с 2012 по 2018 год занимал пост министра по вопросам открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, тогда же Басманный суд Москвы санкционировал его арест.