Россиянам напомнили о риске потерять квартиру из-за одной задолженности

Адвокат Андрей Саунин напомнил о возможном аресте квартиры из-за неуплаты алиментов

Квартире может грозить арест из-за одной задолженности. О риске потерять недвижимость из-за неуплаты алиментов россиянам напомнил адвокат Андрей Саунин, сообщает «РИА Новости».

Эксперт рассказал, что задолженность по алиментам грозит гражданину множеством проблем: от обязательных работ до уголовной ответственности. «Если долг накапливается в размере более 10 тысяч рублей, то должника могут лишить водительских прав и ограничить ему выезд за границу», — подчеркнул Саунин.

Арест имущества возможен при долге в три тысячи рублей: жильцов в таком случае не выселяют, а лишь запрещают регистрационные действия. Например, владелец не сможет сдавать свою квартиру. «При значительных долгах по алиментам, при соразмерности долга стоимости имущества, жилье и вовсе изымается и продается с торгов, чтобы закрыть долг», — рассказал адвокат и добавил, что это распространенная практика.

Изъять единственное жилье, купленное в ипотеку, у владельца нельзя. Выселяемые из квартиры жильцы имеют право обратиться в суд и попросить отсрочки исполнения решения, если на то у них есть уважительная причина: например, тяжелое имущественное положение. Единственное неипотечное жилье тоже могут изъять: адвокат привел пример, когда по решению суда было отобрана роскошная квартира, а взамен предоставлено более скромное жилье. При этом Саунин отметил, что такие решения суды принимают редко.

Ранее в феврале житель Петропавловска-Камчатского потерял квартиру из-за долгов по ЖКХ. Судебные приставы арестовали счета и отобрали жилье у гражданина, который задолжал за электричество 850 тысяч рублей. Россиянин также не платил алименты и уклонялся от налогов.