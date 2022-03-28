Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россиянам напомнили о риске потерять квартиру из-за одной задолженности

Адвокат Андрей Саунин напомнил о возможном аресте квартиры из-за неуплаты алиментов

Фото: Szilvia Basso / Unsplash

Квартире может грозить арест из-за одной задолженности. О риске потерять недвижимость из-за неуплаты алиментов россиянам напомнил адвокат Андрей Саунин, сообщает «РИА Новости».

Эксперт рассказал, что задолженность по алиментам грозит гражданину множеством проблем: от обязательных работ до уголовной ответственности. «Если долг накапливается в размере более 10 тысяч рублей, то должника могут лишить водительских прав и ограничить ему выезд за границу», — подчеркнул Саунин.

Арест имущества возможен при долге в три тысячи рублей: жильцов в таком случае не выселяют, а лишь запрещают регистрационные действия. Например, владелец не сможет сдавать свою квартиру. «При значительных долгах по алиментам, при соразмерности долга стоимости имущества, жилье и вовсе изымается и продается с торгов, чтобы закрыть долг», — рассказал адвокат и добавил, что это распространенная практика.

Материалы по теме:
Сталин, роды и бигмак. В России закрываются рестораны «Макдоналдс». Как выглядит самый уникальный из них?
Сталин, роды и бигмак.В России закрываются рестораны «Макдоналдс». Как выглядит самый уникальный из них?
13 марта
Ход принцессы. Как модель Playboy стала риелтором для миллионеров и вышла замуж за настоящего принца.
Ход принцессы.Как модель Playboy стала риелтором для миллионеров и вышла замуж за настоящего принца.
20 марта

Изъять единственное жилье, купленное в ипотеку, у владельца нельзя. Выселяемые из квартиры жильцы имеют право обратиться в суд и попросить отсрочки исполнения решения, если на то у них есть уважительная причина: например, тяжелое имущественное положение. Единственное неипотечное жилье тоже могут изъять: адвокат привел пример, когда по решению суда было отобрана роскошная квартира, а взамен предоставлено более скромное жилье. При этом Саунин отметил, что такие решения суды принимают редко.

Ранее в феврале житель Петропавловска-Камчатского потерял квартиру из-за долгов по ЖКХ. Судебные приставы арестовали счета и отобрали жилье у гражданина, который задолжал за электричество 850 тысяч рублей. Россиянин также не платил алименты и уклонялся от налогов.

Нина Ташевская
Комментарии отключены
Последние новости
В Госдуме заявили о потере Киевом шанса сохранить Украину в нынешних границах
Названо число вернувшихся на родину рейсами авиакомпании «Россия» туристов
Оценены запасы техники Apple и Samsung в России
Малкин оформил хет-трик в матче НХЛ и вошел в историю
Роскомнадзор заблокировал сайт еще одного СМИ
Британский флот присоединился к группировке НАТО в Балтийском море
Бузова вернулась в соцсети и вызвала споры среди фанатов
Подразделения ВДВ России уничтожили беспилотники ВСУ в Киевской области
Британский флот доставил в Эстонию снабжение для сил НАТО
Дептранс заявил о росте парка электросамокатов в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.