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Россиянин лишился квартиры за долги

У Жителя Петропавловска-Камчатского отобрали квартиру за долги по коммунальным платежам

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Житель Петропавловска-Камчатского лишился квартиры за долги по оплате коммунальных услуг. Судебные приставы арестовали счета и отобрали жилье россиянина, пишет портал «Камчатка-Информ».

По данным «Камчатскэнергосбыта», мужчина задолжал за пользование электричеством 850 тысяч рублей. Помимо этого, нарушитель не платил алименты и уклонялся от налогов. Энергооператор неоднократно прекращал снабжать квартиру россиянина током, однако тот самовольно подключался к сетям.

Однако позже все долги нарушителя взыскали в суде. Когда решение по делу вынесли, приставы арестовали счета и имущество мужчины, а также запретили ему выезжать за пределы России и регистрировать собственность. Квартира, которая попала под ограничения, уже прошла оценку и готовится к выставлению на торги. Однако это жилье не является единственной недвижимостью нарушителя.

Ранее россиян предупредили о риске лишиться квартиры даже при незначительном долге. Так, по словам юристов, арестовать жилье могут, если сумма задолженности выше трех тысяч рублей. Однако это произойдет, когда нет других способов взыскать средства — отсутствует достаточный доход, автомобиль, банковские вклады и прочее.

Нина Ташевская
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