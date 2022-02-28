Россиянин лишился квартиры за долги

Житель Петропавловска-Камчатского лишился квартиры за долги по оплате коммунальных услуг. Судебные приставы арестовали счета и отобрали жилье россиянина, пишет портал «Камчатка-Информ».

По данным «Камчатскэнергосбыта», мужчина задолжал за пользование электричеством 850 тысяч рублей. Помимо этого, нарушитель не платил алименты и уклонялся от налогов. Энергооператор неоднократно прекращал снабжать квартиру россиянина током, однако тот самовольно подключался к сетям.

Однако позже все долги нарушителя взыскали в суде. Когда решение по делу вынесли, приставы арестовали счета и имущество мужчины, а также запретили ему выезжать за пределы России и регистрировать собственность. Квартира, которая попала под ограничения, уже прошла оценку и готовится к выставлению на торги. Однако это жилье не является единственной недвижимостью нарушителя.

Ранее россиян предупредили о риске лишиться квартиры даже при незначительном долге. Так, по словам юристов, арестовать жилье могут, если сумма задолженности выше трех тысяч рублей. Однако это произойдет, когда нет других способов взыскать средства — отсутствует достаточный доход, автомобиль, банковские вклады и прочее.