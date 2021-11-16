Россиян предупредили об аресте квартиры при долгах

В России могут арестовать квартиру даже при незначительном долге. Это возможно, если с гражданина больше нечего взыскать, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Юрист Ольга Благовещенская предупредила, что арест квартиры происходит, когда другие способы погашения задолженности исключены. У россиянина в таком случае отсутствуют достаточный доход, автомобиль, банковские вклады и прочее, отметила она. При этом арест квартиры предполагает не выселение жильцов, а запрет на регистрационные действия с недвижимостью.

«Арест может быть наложен даже при незначительной сумме долга, начинающейся от трех тысяч рублей. А вот реализация имущества с торгов возможна лишь при долге, соразмерном рыночной стоимости самой квартиры», — допустила Благовещенская.

Арест длится до тех пор, пока долг не погасят. Если это не происходит за назначенное законом время, то недвижимость могут изъять и продать на торгах. Управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин напомнил, что ранее взыскать у должника единственное жилье можно было только в случае непогашенной ипотеки по нему.

Однако в 2021 году случился прецедент, когда на торгах продали единственное жилье физлица-банкрота. Вместо двухуровневой пятикомнатной квартиры ему предоставили «однушку». Паюшин добавил, что обычно арест накладывают сразу на все имущество должника, после чего уже начинают изучать детали.

Ранее россиянам назвали пять условий для освобождения семей с детьми от налога на продажу жилья. Инициатива коснется семьи с двумя и более детьми при соблюдении некоторых правил.