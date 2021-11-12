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Названы пять условий для освобождения семей с детьми от налога на продажу жилья

РБК: российские семьи с детьми освободят от налога на продажу жилья при 5 условиях
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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минфин России разработал проект поправок в Налоговый кодекс, расширяющие круг тех, кто имеет право на освобождение от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости. Под льготу попадут семьи с двумя и более детьми при соблюдении пяти условий. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ.

Сейчас россияне при продаже недвижимости должны заплатить НДФЛ, однако это можно сделать и без его уплаты, если человек владел квартирой более пяти лет. В ряде случаев этот срок может быть сокращен до трех лет. Летом 2021 года президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что от обязанности платить налог при продаже жилья страдают семьи с двумя и более детьми до истечения пятилетнего срока владения квартирой, которая стала им мала. Глава государства поручил правительству и Госдуме до 1 декабря разработать поправки, которые устраняли бы эту несправедливость.

В разработанных поправках названы пять условий, при которых семьи с детьми могут быть освобождены от уплаты подоходного налога, продавая недвижимость, независимо от срока владения ею. Во-первых, для этого в семье должны проживать двое или более несовершеннолетних детей (или детей до 24 лет, обучающихся очно). Во-вторых, новая недвижимость должна быть приобретена в том же календарном году, в который продавалась старая или не позднее 30 апреля следующего года, если речь идет о договоре долевого участия в строительстве, то по договору должна пройти полная оплата.

В-третьих, общая площадь приобретенного жилья или его кадастровая стоимость должны быть больше, чем в проданном объекте. В-четвертых, кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 миллионов рублей. И наконец, на момент продажи жилого помещения ни у налогоплательщика, ни у его детей не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности больше половины площади приобретенного жилья.

Предполагается, что поправки вступят в силу с даты официального опубликования федерального закона и распространятся на доходы, полученные начиная с налогового периода 2021 года.

Юрист Александр Земченков отмечает, что поправки носят социальный характер, как и задумывали их инициаторы. Вместе с тем руководитель практики имущественных отношений «Амулекс» Галина Гамбург выразила уверенность в том, что требование об одновременном соблюдении пяти условий сокращает число потенциальных получателей льготы.

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