Россияне устремились за пределы крупных городов

Глава «ЦИАН. Аналитика» Попов: россияне все больше осознают преимущества жизни за городом

Российское население все больше осознает преимущества жизни за городом, в частности, выгоду владения собственным домом, лучшую экологическую ситуацию, близость к природе, относительную безопасность, рассказал «Ленте.ру» Алексей Попов, руководитель сервиса «ЦИАН. Аналитика».

Эксперт полагает, что в дальнейшем интерес к индивидуальному жилью будет держаться на высоком уровне, но существенного увеличения спроса не произойдет. Опережающего роста цен на «загородку» в ЦИАН тоже не ожидают, так как покупка такого жилья предполагает многие дополнительные расходы (на содержание участка, построек). Из-за этого некоторые пока не стремятся за пределы крупных городов.

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«Реальный отток населения за город в России проявляется не так ярко, как в западных странах, где широко представлена субурбанизация, — пояснил глава сервиса. — Россияне высоко ценят городскую прописку и не хотят ее терять, поэтому в большинстве случаев помимо загородного дома имеют постоянное жилье в городе».

Оксана Федосеева, руководитель департамента продаж застройщика «Катуар Девелопмент», в свою очередь заявила, что популяризации загородного жилья будет способствовать переход на удаленку. По ее словам, присутствие в офисе для многих сотрудников перестало быть обязательным, следовательно, и транспортная составляющая уже не так важна для людей, выбирающих жилье. Но оттока россиян из городов эксперт тоже не ждет.

Подробнее о том, почему россияне уезжают за город и сколько стоит собственный коттедж, — в материале «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что спрос на загородную недвижимость Московской области остается высоким, а предложение ликвидных объектов не пополняется. Одновременно с этим на рынке начало расти число покупателей с ипотекой, а многие объекты продаются из-под залога.