Модель из клипа Димы Билана продала квартиру в Париже ради дома в Подмосковье

Российская фотомодель Елена Кулецкая, которая сыграла роль в клипе Димы Билана на песню «Это была любовь», рассказала, что продала квартиру в Париже ради строительства дома в Подмосковье. Подробностями истории она поделилась в интервью журналу Passion.

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Кулецкая прожила в Париже несколько лет, пока работала моделью и училась в университете. Вскоре она перестала снимать квартиру и приобрела собственную. Однако в 2020 году модель и ее муж, режиссер-оператор Станислав Романовский продали жилье во Франции. Они вложили вырученные деньги в строительство загородного дома.

Супруги решили не покупать готовый объект, а приобрели участок и разработали проект дома. «Посмотрели несколько готовых домов, поняли, что идеально не подходит ни один. К тому же у супруга отец занимался строительным бизнесом, и он знал, что и новый дом может развалиться через два года после постройки», — объяснила Кулецкая.

Ранее о недвижимости во Франции рассказала российская актриса и телеведущая Татьяна Веденеева. Она владеет жильем на юге страны недалеко от Монако и Альп. Веденеева описала недвижимость как дачу, однако не поделилась подробностями.