Ирина Шейк показала свою квартиру

Российская супермодель Ирина Шейк провела прямой эфир со своими поклонниками. Telegram-каналу «Только никому» удалось выяснить, где живет Шейк благодаря отдельным интерьерам, показанным во время трансляции.

У топ-модели есть квартира в престижном районе Вест-Виллидж на Манхэттене (Нью-Йорк). Канал пишет, что по соседству недвижимостью владеют актеры Хью Джекман, Джулианна Мур, а также супермодель Карли Клосс. Апартаменты в роскошном дуплексе с двумя спальнями, двумя ванными комнатами, гостиной, столовой, будуаром, залом для развлечений, огромной гардеробной и прачечной Шейк приобрела в 2010 году за 1,7 миллиона долларов.

После того как Ирина познакомилась с актером Брэдли Купером, она выставила жилье на продажу, переехала к своему бойфренду и купила еще одни апартаменты в 185 «квадратов» (тоже на Манхэттене). Недвижимость обошлась в шесть с небольшим миллионов долларов. Шейк стала ее сдавать за 20 тысяч долларов в месяц.

Однако модели не удалось продать старую квартиру. Неизвестно, то ли сделка не состоялась, то ли Шейк разорвала ее. В Вест-Виллидж Ирина и находится на самоизоляции вместе с мамой и трехлетней дочерью.

Ранее Ирина Шейк поделилась советами, как идеально выглядеть на самоизоляции. По словам модели, она старается правильно питаться и особое внимание уделяет увлажнению кожи.

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