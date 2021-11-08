Вместо города в Подмосковье построят поселок для богатых

Под Домодедово на некогда принадлежавших казахстанскому БТА-банку землях может появиться коттеджный поселок для богатых. Краснодарский застройщик «Инсити» приобрел в подмосковной деревне Битягово участок площадью 205,8 гектара и планирует за 17,5 миллиарда рублей возвести на нем частные дома, пишет «Коммерсантъ».

Ранее более трех гектаров в Домодедово принадлежали БТА-банку, главой которого был казахстанский политик Мухтар Аблязов. С 2007 по 2015 год там планировали построить город на 150 тысяч жителей с университетом, торговым центром и индустриальным парком, но реализовать проект не удалось. Теперь банком владеет бизнесмен Кенес Ракишев, а все крупные участки в Домодедово распроданы — большую их часть выкупил девелопер складов PNK Group.

Владелец «Инсити» Роман Саркисов приобрел землю в сентябре 2021 года. По оценкам экспертов в продаже элитной недвижимости из «Метриум Премиум», за площадку застройщик заплатил около двух миллиардов рублей. Источники «Коммерсанта» предположили, что вместо города на ней появятся от 1,5 до двух тысяч коттеджей общей площадью 350-400 тысяч квадратных метров. Выручку от продажи домов эксперты оценили в 30-50 миллиардов рублей. В среднем коттеджи с таким расположением стоят 31,2 миллиона рублей, таунхаусы — 18,5 миллиона рублей, а пустые участки — 285 тысяч рублей за сотку.

Однако аналитики отметили, что покупатели пока не очень доверяют застройщикам частных домов из-за отсутствия должного уровня регулирования. По словам экспертов, россияне часто покупают участок в будущем поселке и в несколько раз быстрее самостоятельно возводят жилье и прокладывают коммуникации. Алексей Попов из «ЦИАН. Аналитика» не ожидает экспансии загородного девелопмента в ближайшее время и считает, что развитию рынка мешает недостаточный уровень сервиса, который проигрывает строительству многоквартирных новостроек.

В конце октября Домодедово стал лидером по росту цен на квартиры среди городов Подмосковья. По итогам третьего квартала 2021 года цена квадратного метра там выросла на 23 процента до 133 тысяч рублей. Средняя цена «квадрата» в новостройке в Московской области составила 141,7 тысячи рублей — на 12 процентов выше, чем в предыдущем квартале.