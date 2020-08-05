Названа стоимость аренды самой дешевой дачи в Подмосковье

Самую дешевую дачу в Подмосковье, в зоне от 4 до 40 километров от МКАД, можно снять за 30 тысяч рублей в месяц. По такой ставке предлагается дом со всеми коммуникациями на участке 10 соток в садовом товариществе «Радуга» (Чеховский район), следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В деревянной постройке площадью 50 квадратных метров две комнаты, кухня и санузел, на участке располагается еще одно жилое здание. В пешей доступности — железнодорожная станция, также до Москвы можно добраться автобусами (они курсируют каждые 15 минут, по социальной карте проезд бесплатный). По результатам торга возможно снижение цены.

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Вторым в списке дешевых съемных дач стал объект арендной стоимостью 35 тысяч рублей в месяц, расположенный в микрорайоне Востряково (город Домодедово, 20 километров от МКАД). Одноэтажный дом площадью 52 квадратных метра риелторы называют приспособленным для круглогодичного проживания, в нем три комнаты, кухня, санузел.

Третье место занял лот со ставкой найма 40 тысяч рублей. Это 75-метровый дом в селе Каринское (Одинцовский район, 40 километров от МКАД). В нем есть все коммуникации и дровяная сауна.

«Несмотря на высокий спрос весной и летом этого года, сегодня еще можно найти низкобюджетные и при этом качественные предложения загородного дома внаем», — констатируют эксперты «ИНКОМ».

В апреле аналитики заявили, что сложная ситуация, сложившаяся в России из-за распространения коронавируса, может положительным образом сказаться на рынках загородной и курортной недвижимости. По их мнению, пандемия COVID-19 повысила привлекательность «загородки» как более безопасного типа жилья в период катаклизмов.

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